Сирия потребовала от Запада компенсацию за «гнусные преступления»

Министерство иностранных дел Сирии потребовало от западных стран возместить урон, который был нанесен стране из-за вооруженного вмешательства коалиции во главе с США. Об этом сообщило агентство SANA.

Согласно заявлению МИДа, Сирия не нуждается в помощи от западных государств в послевоенной реконструкции, но имеет полное право потребовать от коалиции компенсацию за все причиненные разрушения и совершенные преступления.

Отмечается, что действия коалиции привели не только к крупным разрушениям, но и к гибели мирных граждан. В министерстве заявили, что все произошедшее является пятном позора для западных государств, цитирует «Газета.ru».

17 марта в сирийской деревне Багуз на востоке провинции Дейр-Эз-Зор 10 гражданских, в том числе дети, погибли в результате авианалета международной коалиции под эгидой США. 11 марта населенный пункт также подвергался бомбардировкам коалиции. Тогда погибли свыше 50 мирных жителей.

До этого, 4 марта, государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате применения коалицией во главе с США запрещенного международными конвенциями белого фосфора. При этом использование боезапасов с белым фосфором запрещено международными конвенциями несколько десятилетий назад.

В феврале стало известно, что более тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке с августа 2014 года по январь 2019-го в результате действий коалиции, возглавляемой США.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. В 2014 году США и их союзники начали военную операцию по борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

При этом в САР они действуют без согласия официального Дамаска и одобрения ООН, на что неоднократно указывали сирийские власти и требовали от США и их сторонников покинуть страну.