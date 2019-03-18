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Netflix вновь не примет участие в Каннском кинофестивале

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Американская компания потокового видео Netflix в этом году вновь не примет участие в Каннском кинофестивале. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

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По данным источников, между сторонами на данный момент проходят переговоры, но прийти к компромиссному решению пока не получается. Помимо этого издание утверждает, что у Netflix нет фильма, который можно было бы показать в Каннах.

С 2017 года на фестивале действует правило, согласно которому все фильмы, представленные на конкурсе, должны быть показаны в кинотеатрах. Однако Netflix выпускает свои проекты исключительно в Сети и не участвует в кинопрокате. Поэтому компании пришлось отказаться от участия в фестивале в прошлом году.

24 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар». Обладателем главной награды стала картина «Зеленая книга». Лучшим актером был признан Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», статуэтку в номинации «Лучшая актриса» забрала Оливия Колман (фильм «Фаворитка»). Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома», получил «Оскар» как лучший режиссер.

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