МИД Украины выразил протест России из-за визита Путина в Крым

МИД Украины направил России очередную ноту протеста из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

По утверждению украинского ведомства, она является нарушением «государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

«В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», –– отмечается на сайте МИДа Украины.

18 марта в честь пятилетней годовщины присоединения Крыма к России Владимир Путин прибыл на полуостров, где поучаствовал в праздничных мероприятиях и выступил с приветственным словом к крымчанам. В торжествах принимали участие порядка 30 тыс. жителей региона.

Мероприятия завершились фейерверком.

Крым вновь стал российской территорией после госпереворота на Украине в 2014 году и проведения властями полуострова референдума, на котором 96,77% крымчан высказались за воссоединение с РФ.

Киев отказывается признавать итоги референдума и считает полуостров украинской территорией.