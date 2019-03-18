Путин выступил на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

Выступление президента России Владимира Путина на праздничном концерте в Симферополе по случаю пятилетнего юбилея воссоединения Крыма с РФ. Мероприятие проходит на главной площади города — площади Нахимова в понедельник, 18 марта.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.