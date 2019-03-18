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Энергетик оценил выгоду запуска двух ТЭС в Крыму на полную мощность

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Балаклавская и Таврическая ТЭС в Крыму после выхода на полную мощность полностью обеспечат нужды региона. Об этом «Известиям» рассказал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее 18 марта президент России Владимир Путин в ходе официальной церемонии дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность.

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«Текущие нужды будут обеспечены новыми генерирующими мощностями. При этом ранее построенное соединение с энергосистемой Краснодарского края позволит осуществлять перетоки энергии и тем самым балансировать систему. Подводный энергомост также будет выступать в качестве резервного источника энергоснабжения», — сказал Алексей Гривач.

Он добавил, что при интенсивном развитии экономики Крыма в перспективе может потребоваться строительство новых мощностей.

Общая мощность Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе после ввода вторых блоков возросла до 940 МВт. При этом объем энергетической мощности Крыма без учета ветряных и солнечных электростанций и мобильных ГТЭС составит около 2070 МВт. В свою очередь, Путин отметил, что сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет около 1000–1100 МВт, сообщил ТАСС.

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре прошлого года. Запускам предшествовала напряженная работа по переключению магистральных сетей на полуострове. Строительно-монтажные работы на Таврической и Балаклавской электростанциях в Крыму завершились 21 июня 2018 года.

Ранее, 22 ноября 2015 года, Украина начала энергоблокаду Крыма. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие со стороны республики. На полуострове было объявлено чрезвычайное положение, однако ситуация улучшилась после запуска энергомоста мощностью 800 МВт с Краснодарского края.

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