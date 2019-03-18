Около 30 тыс. человек участвовали в праздничных мероприятиях в Крыму

Около 30 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Крыму по случаю пятилетнего юбилея воссоединения полуострова с Россией в понедельник, 18 марта, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Мероприятия различного масштаба проходили на территории всей республики, так как этот день в регионе был объявлен выходным. Так, на площади Нахимова в Севастополе был развернут российский флаг невероятно больших размеров — 690 кв. м. Там же были организованы выставка военной техники и вооружения, выступления бойцов спецназа и не только. На набережной гости и жители города могли побывать на кораблях Черноморского флота.

Вечером на площади Нахимова состоялся праздничный концерт со звездами эстрады, в ходе которого с приветственным словом к крымчанам выступил президент России Владимир Путин. Завершились мероприятия фейерверком. Правопорядок во время гуляний обеспечивали сотрудники МВД, военнослужащие Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, а также представители народных дружин.

Ранее в тот же день глава государства дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС на полную мощность. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, после запуска вторых блоков обеих ТЭС полуостров обретет полную энергосамостоятельность, а также «способность передавать электроэнергию на основную землю».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, но Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.