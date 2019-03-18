Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя по случаю пятилетнего юбилея воссоединения полуострова с РФ заявил, что действия властей Украины порой вызывают «оторопь и недоумение».

Он отметил, что происходящее в этой стране не может не вызывать вопросов, озвучив один из них на украинском языке. «Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» (С ума сошел, что ли — укр.) С ума сошел?» — приводит слова российского лидера «Газета.ру».

Путин подчеркнул, что русский и украинский народы — не враги, они никогда не ссорились, а непонимание сложилось исключительно с нынешним руководством Украины, с которым, по мнению Путина, «вряд ли можно сварить кашу». Он выразил надежду, что после президентских выборов русофобия в этой стране сойдет на нет.

18 марта президент РФ выступил на праздничном концерте в Симферополе по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

20 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин также заявил, что отношения между Россией и Украиной не изменятся до тех пор, пока русофобы находятся у власти в Киеве. При этом он тогда отметил, что дело не в конкретных персоналиях.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, но Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.