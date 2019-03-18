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Россия рассчитывает на вклад ОБСЕ в урегулирование кризиса на Украине

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Москва рассчитывает на позитивный вклад ОБСЕ в урегулирование кризиса на юго-востоке Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французской делегацией в Симферополе.

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При этом он отметил, что раньше организация уделяла больше внимания важным правозащитным вопросам, но сегодня этого уже недостаточно, пишет «РИА Новости».

«Что касается работы ОБСЕ, то, на мой взгляд, она не в полной мере отвечает тем требованиям, тем целям, для которых она создавалась. У нас очень много проблем на континенте, а мы этим не занимаемся», — сказал Путин в понедельник, 18 марта.

Российский лидер добавил, что Москва готова всячески содействовать урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

Ранее во время визита в Крым по случаю пятилетия воссоединения полуострова с РФ Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС на полную мощность. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, после запуска вторых блоков обеих ТЭС полуостров обретет полную энергосамостоятельность, а также «способность передавать электроэнергию на основную землю».

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