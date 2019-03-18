Приблизили весну: как отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией

В понедельник, 18 марта, в России отмечают пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, начались еще на выходных — причем не только на самом полуострове, но и по всей стране. Только в Москве, по данным организаторов, их посетили несколько тысяч человек. Самые яркие моменты можно увидеть в галерее «Известий»