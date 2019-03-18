Приблизили весну: как отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией

В понедельник, 18 марта, в России отмечают пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, начались еще на выходных — причем не только на самом полуострове, но и по всей стране. Только в Москве, по данным организаторов, их посетили несколько тысяч человек. Самые яркие моменты можно увидеть в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин прибыл на полуостров в понедельник, 18 марта, чтобы посетить сразу несколько объектов и принять участие в праздничных мероприятиях. В том числе, глава государства лично принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также — в режиме видеоконференции, — Таврической ТЭС и расположенной в Тамани подстанции «Порт». Ожидается, что вечером он посетит праздник, который состоится в столице Крыма, Симферополе. На фото: Владимир Путин во время посещения Балаклавской ТЭС. Справа: министр энергетики РФ Александр Новак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Праздничные мероприятия в Крыму начались еще в конце прошлой недели. На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) во время праздничных мероприятий у здания Государственного Совета Республики Крым в Симферополе в пятницу, 15 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Члены байкерского клуба «Ночные волки» отметили пятилетие воссоединения Крыма с Россией праздничным мотопробегом. На фото: президент «Ночных волков» Александр Залдастанов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Участники мотопробега проехали от Симферополя до Севастополя, где у горы Гасфорта состоялось праздничное шоу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Однако перед этим участники пробега растянули у горы Гасфорта самый большой флаг России в мире — площадь полотна составила почти 1,5 тыс. кв. метров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Декорации байк-шоу с участием симфонического оркестра, которое состоялось на площадке у горы Гасфорта сразу после церемонии вынесения флага в субботу, 16 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
В Симферополе в память об исторической дате в эти дни был заложен парк «Крымская весна». На фото: муфтий Крыма Эмирали Аблаев сажает дерево вместе с сыном и внуком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Казак у здания Государственного Совета Республики Крым в Симферополе во время мероприятий, посвященных пятой годовщине проведения Общекрымского референдума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Подаревский
В «Артеке» в субботу, 16 марта, провели собственный детский референдум. Он уже стал частью традиции — с 2016 года в Международном детском центре таким образом не только напоминают об историческом Общекрымском референдуме, но и стараются воспитывать гражданское мышление у молодого поколения. В этот раз референдум был посвящен объявлению 2020 года Годом детской дипломатии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В Москве в рамках фестиваля «Крымская весна» еще в субботу, 16 марта, открылись сразу несколько тематических площадок, на которых можно было побольше узнать об истории и традициях полуострова, а также попробовать местные блюда, вкус которых для многих ассоциируется с летом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Работали площадки не только в центральной части столицы, но и в других районах — например, в Новых Черемушках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Основу гастрономической программы фестиваля составили, конечно, плов, лагман, шашлык, черноморская рыба и морепродукты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Гости фестиваля «Крымская весна» на Манежной площади в Москве, где в том числе можно было стать участником иммерсивного спектакля «Крымское путешествие»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Одновременно в городе работали творческие мастерские и площадки, на которых как дети, так и взрослые могли познакомиться с богатой историей полуострова
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