Что построено в Крыму после воссоединения с Россией
Частные инвестиции в полуостров за два года в 13 раз превысили объем государственных
Керченский мост называют стройкой века. Он должен связать Крым с материковой Россией. Строители уже закончили сборку автодорожной арки
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Автотрасса «Таврида» свяжет Керченский мост, Керчь, Симферополь и Севастополь. Четыре участка дороги откроются уже в 2018 году
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
В 2017 году на полуострове начнется строительство больницы скорой помощи, а в апреле там появились пять модульных амбулаторий, которые решат проблему первичной медпомощи для жителей сельской местности
Фото: РИА Новости/Артем Креминский
В Симферополе строится Соборная мечеть. Это будет самая большая мечеть в Восточной Европе
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
В аэропорту Симферополя в 2015 году построен новый терминал, сейчас строится еще один
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
На полуострове идет строительство жилья для реабилитированных народов — армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого, которые в 1941–1944 годах по надуманным обвинениям были высланы из Крыма. В этом году для переселенцев заложено 12 многоквартирных домов
Фото: РИА Новости/Артем Креминский
На полуострове начинается массовое строительство отелей. За прошлые годы местные власти рассмотрели больше ста инвестиционных заявок. На фото: пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
На базе керченского судостроительного завода «Залив» создается центр по судоремонту «Крым». Он будет обслуживать не только гражданские суда, но и корабли Черноморского флота
Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
Одна из крупных инвестиционных программ — развитие виноградарства в Коктебеле
Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков
Энергомост в Крым, который призван обеспечить энергетическую независимость полуострова от Украины, начал строиться в 2015 году. Полностью он был запущен в мае 2016-го. Построены две новые подстанции, реконструированы пять действующих
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Для окончательного покрытия энергодефицита на полуострове строятся две электростанции — в Симферополе и Севастополе
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