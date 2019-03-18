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NASA зафиксировало взрыв метеорита над Беринговом морем

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Взрыв метеорита над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от побережья России зафиксировали специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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По данным ведомства, космическое тело диаметром несколько метров вошло в атмосферу Земли 18 декабря прошлого года со скоростью 32 км/с, не долетев до поверхности планеты 26 км. Мощность взрыва составила 173 килотонны, что примерно в 10 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет «Газета.ру».

Данный болид стал крупнейшим после челябинского метеорита, который взорвался в 2013 году. Однако его не было заметно с Земли из-за удаленности места вхождения в атмосферу от населенных пунктов, а также светлого времени суток и облачной погоды.

Как рассказал газете астроном Станислав Короткий, уникальным это космическое тело делает то, что в атмосферу оно вошло со скоростью на 10 км/с больше скорости любого другого астероида, который в ближайший год пролетит мимо нашей планеты.

«С большой вероятностью это был не астероид, а обломок кометы, летающий по высокоэллиптической орбите. На это указывает и почти отвесный угол, под которым упало тело», — отметил эксперт.

Другой астроном Денис Денисенко предположил, что болид мог принадлежать метеорному потоку Урсиды, который был активен именно в декабре. Кроме того, расположение его радианта совпадает с углом входа тела в атмосферу.

16 марта в Сети появилось видео пролетающего в небе объекта, который предположительно является метеоритом. Запись была сделана видеорегистратором водителя из Красноярского края во время движения по дороге. На кадрах объект, светящийся зеленым светом, опускается в направлении поселка Тура. Единая дежурно-диспетчерская служба Эвенкийского района также подтвердила факт полета неопознанного объекта.

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