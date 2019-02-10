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В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

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Фото: twitter.com/@Malliotakis_
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В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.

Инцидент произошел приблизительно в 7:35 по местному времени (2:35 мск), сообщил портал La Patilla 9 февраля. Жители штатов Арагуа, Карабобо, Гуарико, а также столицы Каракас заметили в ночном небе неизвестный яркий объект. Венесуэльцы предполагают, что это был метеорит. Официальных данных пока не поступало.

1 февраля жители провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы наблюдали пролетевший в воздухе метеорит, оставляющий за собой белый след. После этого раздался сильный взрыв, а на землю упало множество каменных осколков размером с человеческую ладонь. Самый крупный фрагмент нашли в Пальмарито. Его длина составила около 11 см.

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