В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле

В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.

Инцидент произошел приблизительно в 7:35 по местному времени (2:35 мск), сообщил портал La Patilla 9 февраля. Жители штатов Арагуа, Карабобо, Гуарико, а также столицы Каракас заметили в ночном небе неизвестный яркий объект. Венесуэльцы предполагают, что это был метеорит. Официальных данных пока не поступало.

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.

1 февраля жители провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы наблюдали пролетевший в воздухе метеорит, оставляющий за собой белый след. После этого раздался сильный взрыв, а на землю упало множество каменных осколков размером с человеческую ладонь. Самый крупный фрагмент нашли в Пальмарито. Его длина составила около 11 см.