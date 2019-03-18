В Москве запустили онлайн-карту с зонами запрета на стоянку

Столичный департамент транспорта выложил в Appstore и Google.play новую версию мобильного приложения «Помощник Москвы», которое теперь содержит карту, на которой в онлайн-режиме можно увидеть зоны, где нельзя парковаться. Об этом 18 марта пишет «Коммерсант».

Так, в приложении зеленым цветом выделен газон (штраф 5 тыс. рублей), красным — зона запрета остановки или стоянки под знаком (3 тыс. рублей), оранжевым — пешеходный переход или тротуар (3 тыс. рублей), а синим — места платной стоянки (5 тыс. рублей).

Для просмотра карты в приложении необходимо активировать режим «Зоны фиксации».

Приложение «Помощник Москвы» заработало в 2015 году. С его помощью граждане могут фиксировать нарушение правил стоянки и отправлять фотографии в МАДИ, ГИБДД или АМПП, где автовладельцам выписываются штрафы.

В середине февраля столичные власти заявили о том, что доработают приложение «Помощник Москвы», для того чтобы можно было сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей.

11 февраля стало известно, что мэр Казани Ильсур Метшин обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой решить вопрос о наказании водителей за оставление машины на платной парковке со снятыми или нечитаемыми госномерами.