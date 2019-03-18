Прямой эфир

В Москве запустили онлайн-карту с зонами запрета на стоянку

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичный департамент транспорта выложил в Appstore и Google.play новую версию мобильного приложения «Помощник Москвы», которое теперь содержит карту, на которой в онлайн-режиме можно увидеть зоны, где нельзя парковаться. Об этом 18 марта пишет «Коммерсант».

Так, в приложении зеленым цветом выделен газон (штраф 5 тыс. рублей), красным — зона запрета остановки или стоянки под знаком (3 тыс. рублей), оранжевым — пешеходный переход или тротуар (3 тыс. рублей), а синим — места платной стоянки (5 тыс. рублей).

Для просмотра карты в приложении необходимо активировать режим «Зоны фиксации».

Приложение «Помощник Москвы» заработало в 2015 году. С его помощью граждане могут фиксировать нарушение правил стоянки и отправлять фотографии в МАДИ, ГИБДД или АМПП, где автовладельцам выписываются штрафы.

В середине февраля столичные власти заявили о том, что доработают приложение «Помощник Москвы», для того чтобы можно было сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей.

11 февраля стало известно, что мэр Казани Ильсур Метшин обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой решить вопрос о наказании водителей за оставление машины на платной парковке со снятыми или нечитаемыми госномерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Bentley выпустит купе и кабриолет Continental GT V8 с новым мотором
Nissan объявил цены на новый Qashqai

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017