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Bentley выпустит купе и кабриолет Continental GT V8 с новым мотором

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Фото: Bentley
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Английский автопроизводитель Bentley выпустит купе и кабриолет Continental GT V8 с новым мощным двигателем. Об этом 18 марта сообщает Motor1.

По данным издания, автомобили оснастят 4-литровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 550 л.с. От 0 до 100 км/ч обе версии смогут разогнаться за 3,9 с, а их максимальная скорость составит 318 км/ч.

Внешне обе модификации можно отличить по 20-дюймовым десятиспицевым колесным дискам, сдвоенным трубам выхлопной системы и эмблемам V8 на передних крыльях. Для купе и кабриолета будут предлагаться семь вариантов окраски кузова. Кроме того, крыша открытой версии также может окрашиваться в разные цвета.

Купе и кабриолет Bentley Continental GT V8 получат пневматическую подвеску с регулировкой жесткости, а также активную систему подавления кренов Dynamic Ride, которая помогает добиться высокой устойчивости автомобиля во время движения.

У европейских дилеров марки обе версии появятся в I квартале 2020 года.

28 января сообщалось, что объем рынка новых люксовых автомобилей в России по итогам 2018 года составил 1463 единицы, что на 1,6% больше, чем в 2017 году.

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