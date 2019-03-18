Прямой эфир

Nissan объявил цены на новый Qashqai

0
Фото: Nissan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Nissan объявила российские цены на новый кроссовер Qashqai. Стоимость автомобиля в базовой комплектации XE начинается с отметки в 1 290 000 рублей. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

Китайский синдром: 10 главных премьер автосалона в Детройте
Новый спорткар Toyota, самый большой Kia и седан-кроссовер от Nissan и другие новинки Североамериканского автосалона

В базовой версии кроссовер оснащается подогревом сидений, обогревом лобового стекла, круиз-контролем, кондиционером, а также новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками (для версий с мотором 2,0).

Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 621 000 рублей (за комплектацию SE Yandex) до 1 746 000 рублей (за комплектацию QE Yandex). Автомобиль в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. и новыми 19-дюймовыми колесными дисками обойдется в 1 970 000 рублей.

Серийное производство нового поколения Nissan Qashqai началось 7 февраля на заводе в Санкт-Петербурге. Автомобиль получил иную внешность, более качественную отделку салона и различные системы безопасности.

На российском рынке кроссовер будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 л мощностью 115 и 144 л.с. соответственно. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и вариатор X-tronic.

О старте продаж нового Nissan Qashqai будет сообщено дополнительно.

5 марта компания Nissan представила на международном мотор-шоу в Женеве концептуальную электрическую модель IMQ с технологией виртуальной реальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Lada Vesta получит японский мотор и вариатор
Кроссовер Maybach дебютирует в этом году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017