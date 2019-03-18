Nissan объявил цены на новый Qashqai

Компания Nissan объявила российские цены на новый кроссовер Qashqai. Стоимость автомобиля в базовой комплектации XE начинается с отметки в 1 290 000 рублей. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

В базовой версии кроссовер оснащается подогревом сидений, обогревом лобового стекла, круиз-контролем, кондиционером, а также новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками (для версий с мотором 2,0).

Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 621 000 рублей (за комплектацию SE Yandex) до 1 746 000 рублей (за комплектацию QE Yandex). Автомобиль в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,0 л. и новыми 19-дюймовыми колесными дисками обойдется в 1 970 000 рублей.

Серийное производство нового поколения Nissan Qashqai началось 7 февраля на заводе в Санкт-Петербурге. Автомобиль получил иную внешность, более качественную отделку салона и различные системы безопасности.

На российском рынке кроссовер будет предлагаться с бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 2,0 л мощностью 115 и 144 л.с. соответственно. Коробки передач — шестиступенчатая механическая и вариатор X-tronic.

О старте продаж нового Nissan Qashqai будет сообщено дополнительно.

5 марта компания Nissan представила на международном мотор-шоу в Женеве концептуальную электрическую модель IMQ с технологией виртуальной реальности.