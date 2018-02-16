Приложение «Помощник Москвы» будет фиксировать нарушения правил парковки

Столичные власти модифицируют приложение «Помощник Москвы», для того чтобы можно было сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, приложение дополнят новыми функциями до конца года. По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, таким образом горожане смогут самостоятельно наводить порядок.

Пользователи приложения смогут сфотографировать машину на стоянке для инвалидов, после чего будет проверено наличие автомобиля в специальном реестре. Если в нем авто не окажется, то водитель может быть оштрафован на 5 тыс. рублей.

Ранее мэр города Сергей Собянин на встрече с представителями таксомоторных компаний, агрегаторов такси и компаний каршеринга заявил, что порядка 100 дополнительных парковочных мест для такси будет организовано в центре Москвы.