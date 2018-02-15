Грунт обрушился у здания Политехнического музея в центре Москвы

Один человек погиб, в результате обрушении грунта при реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы.

Еще двое получили травмы.

«При проведении работ по реконструкции здания Политехнического музея произошло обрушение грунта в подвале. Предварительно погиб один рабочий, еще два госпитализированы», — рассказал агентству «РИА Новости» представитель оперативного штаба на месте ЧП.

Предварительно площадь обрушения составила около 6 кв. м.