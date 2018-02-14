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На севере Германии обрушилась часть автобана

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Фото: youtube.com
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Часть автобана А20 обрушилась на севере Германии. Об этом сообщает svz.de.

ЧП произошло в среду, 14 февраля, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Часть автобана А20 почти полностью обрушилась.

Как сообщает телеканал «360», первую дыру на трассе зафиксировали еще в сентябре 2017 года на трассе недалеко от города Трибзес. Тогда участок дороги полностью перекрыли для движения лишь спустя несколько месяцев после появления трещины. Ремонт дороги не проводился, поэтому трещина продолжила увеличиваться. К 12 февраля 2018 года обрушение произошло на второй части дороги. По словам специалистов, обвал затронул 100 м шоссе, которое расположено в болотистой местности.

По предварительным данным, причиной обрушения послужило отложение торфа под трассой, однако версия пока не является официальной. Ремонт трассы может занять порядка трех лет и завершится лишь в 2021 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что юбилейная 140-я «Газель» застряла под мостом с надписью «Газель не проедет!» на Ленсоветовской дороге в Санкт-Петербурге.

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