Пожар произошел в жилом доме на Ярославском шоссе в Москве

Очевидцы сообщают, что в жилом доме на Ярославском шоссе в Москве произошел пожар.

По предварительной информации, возгорание произошло на 11 этаже многоэтажного дома.

Пресс-служба столичного управления МЧС подтвердила информацию. Сообщается, что в происшествии никто не пострадал. На данный момент идет эвакуация жителей дома.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в исправительном центре для несовершеннолетних в городе Трухильо в Перу в результате пожара погибли не менее пяти человек, еще 29 получили ожоги и ранения.