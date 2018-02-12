Спасатели потушили пожар в московской гостинице «Космос»

Спасатели потушили пожар в одном из номеров московской гостиницы «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В 13:59 пожар ликвидирован», — приводит заявление ведомства «Интерфакс».

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник на 15-м этаже произошло возгорание в одном из номеров. В связи с этим из помещения было эвакуировано порядка 230 человек. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В результате ЧП никто не пострадал.