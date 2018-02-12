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Из гостиницы «Космос» в Москве эвакуированы 230 человек

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Фото: снимок с экрана/iz.ru
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Московские спасатели эвакуировали из гостиницы «Космос», в которой произошло задымление, 230 человек.

«Эвакуированы 230 человек. На 15-м этаже наблюдается высокая температура, сильное задымление», — рассказал РИА «Новости» представитель столичного главка МЧС РФ.

В пресс-службе МЧС отмечают, что сообщение о пожаре поступило в 13:14 мск. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из окон 15-го этажа наблюдается дым — был объявлен ранг пожара № 2.

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