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Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

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Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer
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Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза (ЕС), касающиеся работы морских газопроводов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования 18 марта.

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Предполагается, что документ расширит сферу контроля Брюсселя над реализацией проекта «Северный поток – 2».

Теперь директива ожидает рассмотрения полным составом Европарламента на пленарной сессии. В дальнейшем ее должен утвердить Совет ЕС, после чего страны — участницы союза будут обязаны включить положения документа в национальные законодательства по энергетике.

В Еврокомиссии отметили, что эти процедуры нужно закончить до конца 2019 года, то есть до запуска «Северного потока – 2».

12 марта ЕП одобрил доклад, в котором отказался от России как от стратегического партнера и призвал воспрепятствовать реализации «Северного потока – 2».

Утверждается, что газопровод якобы «усиливает зависимость европейских государств от поставок российского топлива, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также не соответствует энергетической политике» Евросоюза.

В компании-операторе Nord Stream 2 AG резолюцию проигнорировали, напомнив, что она не имеет обязательной силы и не может повлиять на реализацию проекта.

Документ был одобрен на фоне сообщений газеты The Wall Street Journal о готовящихся санкциях со стороны США против «Северного потока – 2». 11 марта введение новых ограничений подтвердил глава американского министерства энергетики Рик Перри.

В Москве дополнительные санкции США назвали проявлением недобросовестной экономической конкуренции.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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