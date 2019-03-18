Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза (ЕС), касающиеся работы морских газопроводов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования 18 марта.

Предполагается, что документ расширит сферу контроля Брюсселя над реализацией проекта «Северный поток – 2».

Теперь директива ожидает рассмотрения полным составом Европарламента на пленарной сессии. В дальнейшем ее должен утвердить Совет ЕС, после чего страны — участницы союза будут обязаны включить положения документа в национальные законодательства по энергетике.

В Еврокомиссии отметили, что эти процедуры нужно закончить до конца 2019 года, то есть до запуска «Северного потока – 2».

12 марта ЕП одобрил доклад, в котором отказался от России как от стратегического партнера и призвал воспрепятствовать реализации «Северного потока – 2».

Утверждается, что газопровод якобы «усиливает зависимость европейских государств от поставок российского топлива, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также не соответствует энергетической политике» Евросоюза.

В компании-операторе Nord Stream 2 AG резолюцию проигнорировали, напомнив, что она не имеет обязательной силы и не может повлиять на реализацию проекта.

Документ был одобрен на фоне сообщений газеты The Wall Street Journal о готовящихся санкциях со стороны США против «Северного потока – 2». 11 марта введение новых ограничений подтвердил глава американского министерства энергетики Рик Перри.

В Москве дополнительные санкции США назвали проявлением недобросовестной экономической конкуренции.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.