Макрон отказался от переговоров с радикалами из «желтых жилетов»

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от проведения переговоров с радикальной группировкой, сформировавшейся внутри протестного движения «желтых жилетов». Об этом 18 марта пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Помощник французского лидера на условиях анонимности сообщил, что Макрон «самым решительным образом» намерен прекратить насилие в стране, не ведя при этом диалога «с радикальной группировкой экстремистов из числа активистов движения «желтых жилетов». Предположительно среди митингующих насчитывается 40–50 тыс. радикалов. Единственным выходом из ситуации Макрон считает усиление безопасности.

16 марта митингующие в Париже разгромили витрины магазинов и автомобили, подожгли ресторан, отделение банка и патрульный фургон. Полицейских хулиганы забросали камнями. В ответ правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и шоковые гранаты. Пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в своем Twitter назвал хулиганов «убийцами» и призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

В администрации премьер-министра Эдуара Филиппа признали «ошибки», из-за которых насилие не удалось подавить вовремя.

Самому Макрону из-за событий в столице пришлось прервать отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях. Глава государства предложил запретить протесты «желтых жителов».

Массовые демонстрации начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.