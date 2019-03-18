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Макрон отказался от переговоров с радикалами из «желтых жилетов»

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от проведения переговоров с радикальной группировкой, сформировавшейся внутри протестного движения «желтых жилетов». Об этом 18 марта пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Помощник французского лидера на условиях анонимности сообщил, что Макрон «самым решительным образом» намерен прекратить насилие в стране, не ведя при этом диалога «с радикальной группировкой экстремистов из числа активистов движения «желтых жилетов». Предположительно среди митингующих насчитывается 40–50 тыс. радикалов. Единственным выходом из ситуации Макрон считает усиление безопасности.

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16 марта митингующие в Париже разгромили витрины магазинов и автомобили, подожгли ресторан, отделение банка и патрульный фургон. Полицейских хулиганы забросали камнями. В ответ правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и шоковые гранаты. Пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в своем Twitter назвал хулиганов «убийцами» и призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

В администрации премьер-министра Эдуара Филиппа признали «ошибки», из-за которых насилие не удалось подавить вовремя.

Самому Макрону из-за событий в столице пришлось прервать отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях. Глава государства предложил запретить протесты «желтых жителов».

Массовые демонстрации начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

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