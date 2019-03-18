Макрон задумался о запрете протестов «желтых жилетов» на Елисейских полях

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность запрета протестов «желтых жилетов» на Елисейский Полях. Об этом в понедельник, 18 марта, Reuters сообщил высокопоставленный сотрудник администрации главы государства.

16 марта протестующие совместно с анархистами разгромили на Елисейских Полях витрины дорогих магазинов и автомобили, подожгли ресторан, отделение банка и патрульный фургон.

Манифестанты забрасывали сотрудников правопорядка камнями, те отвечали слезоточивым газом и шоковыми гранатами. В результате пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

На фоне информации о беспорядках в Париже президент страны был вынужден прервать свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после турне по странам Африки.

По оценке МВД, по всей стране в митингах приняли участие около 14,5 тыс. человек, 10 тыс. из них — в Париже.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими. Он также призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.