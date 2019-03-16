Макрон уволил главу департамента общественного порядка полиции Парижа

Руководителя департамента общественного порядка и дорожного движения префектуры полиции Парижа отстранили от должности в субботу, 16 марта, по указу президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Декретом президента от 15 марта 2019 года прекращаются полномочия… главы департамента префектуры полиции по обеспечению общественного порядка и дорожного движения, которые исполнял Ален Жибелен», — говорится в указе французского лидера.

Отмечается, что Жибелена направили «в прежнее подразделение» в должности главного комиссара. При этом причины такого решения не оглашаются. По данным издания Le Monde, отставка Жибелена может быть связана с расследованием в отношении экс-помощника Макрона Александра Беналля, который обвинил Жибелена во вранье относительно условий участия экс-помощника президента в операции по обеспечению порядка на демонстрации 1 мая 2018 года.

20 февраля Беналля — бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона — был взят под стражу. Задержание связано с несоблюдением им правил судебного контроля.

Беналля обвиняется в общении с другим экс-сотрудником Елисейского дворца Винсеном Кразом, несмотря на запрет суда. Доказательством нарушения стали аудиозаписи бесед экс-чиновников, опубликованные порталом Mediapart.

Беналля стал участником громкого скандала и фигурантом уголовного дела после инцидента в июле 2018 года. Тогда в СМИ появилось видео, на котором видно, как экс-помощник президента в ходе митинга 1 мая в Париже избил молодого человека и грубо обошелся с девушкой.

Ему предъявили обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.