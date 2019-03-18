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Американская НКО не обнаружила фейков в новостях RT France о «желтых жилетах»

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Американская неправительственная организация AVAAZ не нашла фейков в посвященных протестам «желтых жилетов» материалах RT France. Аналитики установили, что телеканал оказался абсолютным лидером по количеству просмотров видео о протестах во Франции на YouTube.

По информации AVAAZ, RT в два раза обогнал по показателям Le Figaro, Le Monde, L'Obs, FRANCE 24 и Le HuffPost вместе взятые.Более того, эксперты признали качество информации, которую предоставляет RT и популярность канала у французских зрителей.

«Американская НКО сделала чудесную картинку о том, что у нашего канала просмотров про «желтые жилеты» в два раза больше, чем у главных французских СМИ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ! Тот неловкий момент, когда я нежно люблю американскую НКО», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Facebook.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в феврале, комментируя ситуацию вокруг агентства Sputnik и телеканала RT во Франции, что власти страны создали собственные представления о деятельности СМИ.

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