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Лавров обвинил Париж в создании собственных представлений о работе СМИ

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Власти Франции создали собственные представления о деятельности СМИ. Об этом 25 февраля в ходе дискуссии клуба «Валдай» заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг агентства Sputnik и телеканала RT во Франции.

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Лавров подчеркнул, что законодательное регулирование в сфере СМИ должно быть основано на универсальных принципах и принципах международного права, однако на деле оно подменяется правилами, выработанными в узком кругу. «Вот те же самые «фейк-ньюз»… Франция взяла создала себе закон, который фильтрует, извиняюсь за грубое слово, базар в медиапространстве с точки зрения Франции, как ей хочется», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что RT и Sputnik во Франции теперь нерукопожатны, «никуда их не пускают — ни в Елисейский дворец, ни на какие-то специальные мероприятия».

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Париж отклоняет призывы Москвы обратиться к документам ОСБЕ, в которых постулируется недопустимость создания каких-либо препятствий на пути доступа к информации как населения, так и журналистов. «Нам говорят: ну, это было в 1990 году, как бы, ну и пускай остается в 1990 же году», — пояснил глава МИД РФ.

В феврале газета Point сообщила, что президент республики Эммануэль Макрон обвинил Sputnik и RT в поддержке и консультации представителей движения «желтых жилетов».

После этих публикаций МИД РФ направил ноту протеста в посольство Франции, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила надежду, что вслед за установлением правды Париж отойдет от своего дискриминационного подхода к российским СМИ, а Sputnik и RT смогут свободно работать в стране.

В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Через год во Франции был принят пакет законопроектов по «борьбе с манипуляцией информацией», которые наделяют высший совет по аудио- и визуальным средствам полномочиями приостанавливать работу СМИ, распространяющих фейковые новости.

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