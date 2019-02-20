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В ОБСЕ обратили внимание на блокировку аккаунтов RT в Facebook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Представитель ОБСЕ по свободе средств массовой информации Арлем Дезир в настоящее время выясняет обстоятельства блокировки аккаунтов в Facebook, связанных с телеканалом RT, сообщает 20 февраля ТАСС.

«Представитель ОБСЕ по свободе СМИ следит и изучает эту ситуацию», — рассказали в пресс-службе организации.

Соцсеть Facebook 18 февраля заблокировала страницы четырех независимых проектов Maffick Media — In the Now, Waste-Ed, Soapbox, и Backthen, частично принадлежащих Ruptly. Это случилось через несколько часов после репортажа телеканала CNN, «разоблачающего» связь этих проектов с RT. Социальная сеть при этом не выслала оповещений о блокировке и не огласила причину такого решения.

В тот же день Министерство иностранных дел России назвало блокировку аккаунтов в Facebook, связанных с RT, неприемлемой и призвало представителя ОБСЕ Арлема Дезира дать оценку такой ситуации. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выступает против ответных мер по ограничению СМИ, а также назвал ситуацию с RT очередным примером давления на СМИ и на свободу слова. 

Позднее в Facebook, комментируя блокировку страниц, заявили, что в настоящее время компания запускает масштабное обновление для страниц с большой аудиторией, которое позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых они управляются. Там подчеркнули, что функция пока не общедоступна, а потому администрация соцсети попросила администраторов аккаунтов предоставить дополнительные сведения. Страницы разблокируют после того, как это будет сделано, уточняет «Газета.ру».

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