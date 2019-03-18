Путин призвал поддержать христиан на Ближнем Востоке

Россия должна оказать христианам на Ближнем Востоке особую поддержку. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани 18 марта.

«Действительно, это одна из серьезных проблем, Ближний Восток, как мы знаем, это колыбель христианства, и представители этой конфессии оказались в очень сложных условиях, они, безусловно, нуждаются в нашей общей поддержке», — цитирует главу государства агентство ТАСС.

Встреча российского лидера с представителями общественности Франции проходит в Симферополе, куда Путин прибыл по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Ранее на переговорах глава государства отметил, что Москва заинтересована в восстановлении отношений с Европой, в частности с Парижем.

Визит французской делегации осудили в Киеве, назвав это неуважением к Украине.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.