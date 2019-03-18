Выставка «Возвращение Куинджи» откроется в Курске

В Курске 19 марта примет первых посетителей выставка «Возвращение Куинджи». Три работы из собрания Курской картинной галереи им. А.А. Дейнеки вернулись из Москвы, где участвовали в крупном проекте Третьяковской галереи.

Это «Эльбрус. Снежные вершины», «Закат», «Лесное болото». В них обнаружились ошибки после сравнения с произведениями из других собраний. Оказалось, что на картине «Эльбрус. Снежные вершины» изображена гора Казбек, а «Закат» больше походил на многочисленные этюды, связанные с первыми лучами восходящего солнца. Вопросы о корректировке атрибуции будут подняты в ближайшее время, отмечает «Курская правда».

На выставке в Курске также представлены еще две картины из собрания Курской картинной галереи, где авторство Архипа Куинджи находится под сомнением.

Как сообщалось 27 февраля, картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» после выставки в Третьяковской галерее в Москве вместе с остальными экспонатами вернулась в Санкт-Петербург. Она была украдена из столичного музея 27 января. На глазах у посетителей Денис Чуприков вынул полотно из рамы и скрылся, преступление попало на камеры видеонаблюдения.