Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» планируют перенести на новый холст

После выставки в Русском музее картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» хотят отправить на реставрацию.

«Мы передублируем картину на новый холст, чтобы обезопасить ее лицевую сторону. Старый при этом снимается, авторская бумага остается неприкосновенной и не повреждается», — рассказала ведущий художник-реставратор музея Наталья Романова.

На картине есть несколько царапин по краям. Повреждения, скорее всего, появились после похищения полотна из Третьяковки. В ходе реставрации будут решены эти и другие проблемы.