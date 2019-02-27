Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернулась в Русский музей

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» после выставки в Третьяковской галерее в Москве вместе с остальными экспонатами вернулась в Санкт-Петербург, сообщает 27 февраля ТАСС.

«116 произведений Куинджи вернулись в Русский музей. Картина «Ай-Петри. Крым» отправится в реставрационную мастерскую», — рассказали в пресс-службе.

Специалисты проведут профилактические работы, после чего это полотно и другие произведения художника зрители смогут увидеть на временной экспозиции, посвященной крымским видам в работах Куинджи, в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге.

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей Денис Чуприков вынул полотно из рамы и скрылся, преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали спустя несколько часов, а полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. Следствие полагает, что у Чуприкова могли быть сообщники. Поначалу он не признавал своей вины, но потом извинился и заявил, что мысль о похищении возникла у него спонтанно.

Мужчину арестовали на два месяца. 18 февраля Мосгорсуд признал законность ареста, Чуприков пробудет в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.