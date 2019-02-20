Выставку «Архип Куинджи» в Третьяковке посетили почти 400 тыс. человек

Выставку «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее в Москве, которая работала с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года, посетили 386 тыс. человек. Об этом в среду, 20 февраля, сообщили в пресс-службе галереи.

Огромная очередь выстроилась перед Третьяковской в последний день работы выставки, передает агентство городских новостей «Москва». Время работы музея продлили до 23:00 мск. По словам некоторых посетителей, их интерес к событию подогрела криминальная история с картиной «Ай-Петри. Крым».

Интерес к выставке возрос после того, как 27 января с экспозиции была украдена одна из работ Куинджи «Ай-Петри. Крым», напоминает НСН. Правоохранительные органы менее чем за девять часов нашли и задержали похитителя полотна. Им оказался житель Московской области Денис Чуприков. Грабитель признался и раскаялся в содеянном. Ему предъявили обвинение, следствие продолжается. Чуприков объяснил свой поступок тем, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.

Картину после проверки специалистами на подлинность вернули на выставку.

18 февраля в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что музей принял решение заключить дополнительный контракт на 1 млн рублей с Росгвардией по охране экспозиции художника Ильи Репина, которая откроется 16 марта и продлится до августа.