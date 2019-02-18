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Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Денис Чуприков, обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, заявил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание. Об этом мужчина заявил на заседании Мосгорсуда 18 февраля.

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«Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил», — цитирует его агентство ТАСС.

Защита указала, что Чуприков является инвалидом II группы, соответствующие документы были приобщены к делу, пишут «РИА Новости». Адвокат Светлана Горбунова требует для своего подзащитного домашнего ареста.

Чуприков украл картину из Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей он вынул полотно из рамы и скрылся, преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали спустя несколько часов, а полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. Следствие полагает, что у Чуприкова могли быть сообщники. Поначалу он не признавал своей вины, но потом извинился и заявил, что мысль о похищении возникла у него спонтанно.

Мужчину арестовали на два месяца. 18 февраля Мосгорсуд признал законность ареста, а значит Чуприков пробудет в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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