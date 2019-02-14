Третьяковка рассмотрит вариант охраны выхода из музея Росгвардией

Представители Росгвардии и Государственной Третьяковской галереи рассмотрят варианты по усилению мер безопасности в музее. Среди прочего, будет обсуждаться вопрос участия росгвардейцев в охране выхода из Третьяковки, сообщает 14 февраля «Интерфакс».

«Создана совместная рабочая группа, в которую вошли представители вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности музея», — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В этот же день стало известно, что в Третьяковке появилась новая система охраны, которую используют российские военные. В частности, на полотна были установлены датчики, которые способны поднять тревогу в момент похищения.

Ранее директор музея Зельфира Трегулова пообещала, что после инцидента с похищением картины сотрудники Росгвардии появятся в каждом выставочном зале.

27 января из Третьяковской галереи было украдено полотно «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов рублей.

Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи.

31 января обвиняемый в краже картины Куинджи попросил прощения у россиян за свой поступок. В настоящий момент злоумышленник арестован, ему грозит до 15 лет заключения.