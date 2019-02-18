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Третьяковка заключила дополнительный контракт по охране с Росгвардией

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Третьяковская галерея приняла решение заключить дополнительный контракт с Росгвардией по охране экспозиции художника Ильи Репина, которая откроется 16 марта и продлится до августа. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

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«Да, мы заключили дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией», — сказали в пресс-службе.

14 февраля сообщалось, что картины Государственной Третьяковской галереи теперь защищены новой системой охраны, использующейся российскими военными. Охранная система «Стрелец-Часовой» состоит из прикрепленного к картине датчика и браслета на руке охранника. В случае движения полотна на браслет, а также на центральный пульт поступает сигнал тревоги.

8 февраля завершилось расследование дела в отношении Игоря Подпорина, подозреваемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее. Отмечается, что в настоящее время дело направили в прокуратуру для подтверждения обвинительного заключения.

25 мая вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее. Он разбил стекло и несколько раз ударил по полотну металлической стойкой ограждения. Холст оказался порван в трех местах, также пострадала художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей. Отмечается, что мужчина признал свою вину. Картина Репина будет исследована, реставрирована и возвращена в Третьяковскую галерею к концу 2020 года.

Это не единственный инцидент, произошедший в Третьяковской галерее за последнее время. 27 января из музея украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На глазах у посетителей злоумышленник вынул картину из рамы и скрылся, попав при этом на камеры видеонаблюдения. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов рублей, страховая оценка — 12 млн.

Подозреваемый Денис Чуприков был задержан по горячим следам, полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья спустя несколько часов после кражи. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения, в настоящий момент он арестован на два месяца.

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