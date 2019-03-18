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Адвокат пожалуется на условия содержания Вышинского в СИЗО

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Андрей Доманский, адвокат руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, подаст жалобу на условия содержания его подзащитного в СИЗО в Киеве. Документ будет направлен в администрацию изолятора, российскому и украинскому омбудсменам. Об этом Доманский сообщил агентству «РИА Новости» 18 марта.

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В Лукьяновское СИЗО украинской столицы журналиста этапировали 14 марта, ранее он находился в Херсоне.

Как сообщал Доманский, в камере, где содержатся еще 4–5 человек, нет света и матрасов, его подзащитному приходится спать на шконке.

«Готовлюсь обратиться к Денисовой (Людмила Денисова. — Ред.), уполномоченному по правам человека Украины. Сообщу и уполномоченному по правам человека РФ (Татьяне Москальковой. — Ред.), ее аппарату. Они интересовались условиями», — сказал Доманский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая себя только гражданином РФ. В МИД России арест журналиста назвали вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Москва призвала Киев немедленно его освободить.

Первое заседание Подольского суда Киева по делу журналиста назначено на 26 марта.

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