СБУ завершила расследование дела журналистки Бойко

Служба безопасности Украины (СБУ) передала 15 марта материалы уголовного дела в отношении украинской журналистки Елены Бойко, которая в этом году была депортирована из России, прокурору для представления позиции обвинения в суде.

«Следователи управления СБУ по Львовской области завершили досудебное расследование по делу российской пропагандистки Елены Бойко (Вищур) по ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») УК», — сообщается в Facebook регионального управления СБУ.

Журналистка Елена Бойко приобрела известность как критик действующей украинской власти и сторонница самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о депортации Бойко было принято 13 декабря 2018 года Преображенским судом Москвы. Сообщалось, что украинка незаконно проживала в России с середины 2016 года. Ей назначили административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы страны.

Депортация из России прошла 16 января. В этот же день она была задержана украинскими силовиками в Харькове, после чего этапирована во Львов, где ее поместили в следственный изолятор.