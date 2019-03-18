Песков назвал протесты в Сербии внутренним делом страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 18 марта, заявил, что протесты в Сербии являются внутренним делом страны и в Кремле уверены, что руководство государства сделает всё для урегулирования ситуации.

«Сербия — наш партнер. Нас связывают давние и исторические, и культурные отношения. Конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, динамично развивающейся страной», — подчеркнул он.

17 марта правоохранительные органы задержали в Белграде семь участников антиправительственных протестов, которые подозреваются в нарушении общественного порядка. Три человека были задержаны в здании белградского телецентра. Двое из них принесли с собой бензопилу и угрожали журналистам. Один разбил стекло на входе в здание. Еще четверо задержанных обвиняются в нападении на полицейских.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны будут мгновенно реагировать на действия оппозиции, если она прибегнет к насильственным действиям в ходе уличных протестов.

17 марта участники акции протеста в Белграде прорвали ограждение перед президентским дворцом. Глава государства покинул здание через парадный вход. Манифестанты освистали президента, а также выкрикивали в его адрес оскорбления. Вучич коротко выслушал их и, пожелав «всего наилучшего», уехал на служебном авто.

16 марта десятки демонстрантов ворвались в здание сербского государственного телевидения РТС в ходе массовой антиправительственной акции. Они захватили два входа в здание и забросали его яйцами.

Прибывшие на место полицейские перекрыли проходы на верхние этажи, позднее спецназ без применения силы вывел протестующих из телецентра.

Акции протеста проходят в Сербии с начала декабря. Поводом стало нападение на одного из оппозиционеров, лидера партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы.