В Сербии протестующие прорвались через ограждения у дворца президента

В Белграде участники акции протеста прорвали ограждение перед президентским дворцом. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава государства Александр Вучич. Президент Сербии указал, что государство не позволит, чтобы насилие кому-либо угрожало.

В воскресенье после начала пресс-конференции Вучича вокруг его резиденции начался шум, участники протеста попытались прорваться через ограждения, отмечает 17 марта ТАСС. «Все, кто думает, что насилием, нападением на людей, могут осуществить политические цели, жестоко себя обманывают», — добавил сербский лидер в обращении к народу.

В субботу десятки демонстрантов ворвались в здание сербского государственного телевидения РТС в ходе массовой антиправительственной акции. Они захватили два входа в здание и забросали его яйцами.

Прибывшие на место полицейские перекрыли проходы на верхние этажи, позднее спецназ без применения силы вывел протестующих из телецентра.

Акции протеста проходят в Сербии с начала декабря. Поводом стало нападение на одного из оппозиционеров, лидера партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы.