Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.

Как передает ТАСС со ссылкой на РТС, демонстранты захватили два входа в здание и забросали его яйцами. Затем протестующие ворвались в помещение и обклеили стены листовками.

Прибывшие на место полицейские перекрыли проходы на верхние этажи, заблокировав манифестантов в вестибюле здания. Позднее спецназ без применения силы вывел протестующих из телецентра, сообщил глава МВД страны Небойша Стефанович.

«Без лишнего применения силы полиция защитила всех, кто работает в РТС, и, уважая закон, восстановила общественный порядок в этом здании», — сказал сербский министр на экстренной пресс-конференции.

Акции протеста проходят в Сербии с начала декабря. Поводом для демонстраций стало нападение на одного из оппозиционеров, лидера партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы.