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Президент Сербии обратится к народу в связи с протестами

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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
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Президент Сербии Александр Вучич готовит обращение к народу в связи с субботними беспорядками, сообщили в администрации сербского лидера.

Как пишет ТАСС, экстренное обращение Вучича покажут в воскресение в 12:00 по местному времени (14:00 мск). Подробности выступления не разглашаются.

В субботу десятки демонстрантов ворвались в здание сербского телевидения РТС в ходе массовой антиправительственной акции. Они захватили два входа в здание и забросали его яйцами.

Прибывшие на место полицейские перекрыли проходы на верхние этажи, заблокировав манифестантов в вестибюле здания. Позднее спецназ без применения силы вывел протестующих из телецентра.

Акции протеста проходят в Сербии с начала декабря. Поводом для демонстраций стало нападение на одного из оппозиционеров, лидера партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы.

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