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В Сербии задержаны семь участников уличных протестов

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Правоохранительные органы задержали в Белграде семь участников антиправительственных протестов, которые подозреваются в нарушении общественного порядка. Об этом 17 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии.

Три человека были задержаны в здании белградского телецентра. Двое из них принесли с собой бензопилу и угрожали журналистам. Один разбил стекло на входе в здание. Еще четверо задержанных обвиняются в нападении на полицейских.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала «Россия 24», что власти страны будут мгновенно реагировать на действия оппозиции, если она прибегнет к насильственным действиям в ходе уличных протестов.

Вучич покинул 17 марта президентский дворец, который днем пытались окружить его оппоненты, через парадный вход. Соответствующее видео разместило местное агентство Tanjug. Как сообщает «РИА Новости», манифестанты освистали главу государства, а также выкрикивали в его адрес оскорбления. Вучич коротко выслушал их и, пожелав «всего наилучшего», уехал на служебном авто.

Перед этим участники акции протеста в Белграде прорвали ограждение перед президентским дворцом.

В субботу десятки демонстрантов ворвались в здание сербского государственного телевидения РТС в ходе массовой антиправительственной акции. Они захватили два входа в здание и забросали его яйцами.

Прибывшие на место полицейские перекрыли проходы на верхние этажи, позднее спецназ без применения силы вывел протестующих из телецентра.

Акции протеста проходят в Сербии с начала декабря. Поводом стало нападение на одного из оппозиционеров, лидера партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы.

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