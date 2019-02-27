В горах Сербии спасли троих россиян

Горная служба спасения Сербии обнаружила в горах Копаоник троих заблудившихся россиян.

Как сообщает телеканал РТС, пропавших туристов искали на протяжении трех часов.

«Лыжники нашли дом, в котором ожидали помощи. До них нельзя было добраться на снегоходах из-за условий рельефа, но нам удалось дойти пешком», — отметили спасатели.

Уточняется, что туристы были сильно напуганы, они не пострадали и чувствуют себя хорошо.

Информация об исчезновении трех лыжников из России поступила во вторник вечером. Известно, что двое молодых людей и девушка катались на спуске Гобеля, но свернули с трассы и потерялись.

20 февраля стало известно, что турист из Исландии в ЮАР выжил после падения с высоты в 20 м и сумел удержаться на краю большей пропасти. Поиски мужчины продолжались 13 часов, спасатели ориентировались по крикам и не имели возможности вызвать вертолет из-за погодных условий.