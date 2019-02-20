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В ЮАР турист выжил после падения с высоты в 20 метров

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Фото: ТАСС/Сергей Кулик
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Турист из Исландии в ЮАР выжил после падения с высоты в 20 метров и сумел удержаться на краю большей пропасти. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» в среду, 20 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел на склоне Столовой горы.

«Он пережил падение примерно с 20 метров и приземлился на уступ размером чуть больше двухспальной кровати, а под ним — 80-метровая пропасть», — цитирует агентство представителя южноафриканской службы спасения.

Поиски туриста продолжались 13 часов, спасатели ориентировались по крикам и не имели возможности вызвать вертолет из-за погодных условий.

16 февраля стало известно, что трехлетняя российская девочка упала с третьего этажа на курорте Пуэрто-де-Сантьяго на испанском острове Тенерифе и погибла.

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