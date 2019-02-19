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Канатный мост с туристами обрушился в Китае

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Фото: thesun.co.uk
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Веревочный мост с шестью туристами оборвался в китайской провинции Гуандун, пишет The Sun.

Инцидент произошел, когда группа туристов переходила мост, натянутый над водоемом. Один из туристов на полпути начал прыгать и раскачивать конструкцию. В результате мост оборвался.

Один из очевидцев снял произошедшее на видео. На кадрах видно, как люди пытаются ухватиться за оставшиеся целыми веревки моста.

По данным китайских СМИ, туристы не пострадали, так как были в страховочных поясах.

Мост закрыли на неопределенный срок. Были ли предприняты какие-то меры в отношении шутника, не сообщается.

Канатный мост был одной из достопримечательностей виллы Бэйгуйюань в районе Яндун города Янцзян. Он находился на высоте 2,5 м над водой.

1 января сообщалось, что во время новогодних гуляний в московском парке Горького обрушился деревянный мост над катком. Конструкция не выдержала большого скопления людей.

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