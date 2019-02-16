Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе

Трехлетняя российская девочка упала с третьего этажа на курорте Пуэрто-де-Сантьяго на испанском острове Тенерифе и погибла. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на La Opinion de Tenerife.

Инцидент произошел в районе проспекта Jose Gonzalez Forte, где туристы часто снимают апартаменты. Девочка получила тяжелые травмы и на вертолете была доставлена в больницу, где скончалась, несмотря на усилия врачей.

16 февраля ледяная глыба рухнула на двух детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетние девочки-близняшки госпитализированы с сотрясением головного мозга.