Прямой эфир

Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе

0
Фото: Global Look Press/Peter Zimmermann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетняя российская девочка упала с третьего этажа на курорте Пуэрто-де-Сантьяго на испанском острове Тенерифе и погибла. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на La Opinion de Tenerife.

Инцидент произошел в районе проспекта Jose Gonzalez Forte, где туристы часто снимают апартаменты. Девочка получила тяжелые травмы и на вертолете была доставлена в больницу, где скончалась, несмотря на усилия врачей.

16 февраля ледяная глыба рухнула на двух детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетние девочки-близняшки госпитализированы с сотрясением головного мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть человек упали с трапа в аэропорту Барнаула
Наледь упала на голову девочке в Санкт-Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017