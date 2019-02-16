Глыба льда упала на двухлетних близнецов в Мытищах

Ледяная глыба рухнула на двух детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетние девочки-близняшки госпитализированы с сотрясением головного мозга.

Как передает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел возле одного из домов на улице Мира. Сестер доставили в городскую больницу с тяжелыми травмами, в том числе сотрясением мозга.

Сотрудники областного главка МВД проводят проверку по факту произошедшего.

5 февраля в Санкт-Петербурге на студента из Узбекистана обрушилась ледяная глыба, молодой человек скончался на месте. С травмами головы в больницу попал сокурсник погибшего, уроженец Таджикистана.