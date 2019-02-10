Прямой эфир

Наледь упала на голову девочке в Санкт-Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственные органы проводят доследственную проверку после случая падения наледи на девятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге, сообщает 10 февраля Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Вечером 9 февраля с крыши одного из домов по Загородному проспекту в Санкт-Петербурге на девятилетнюю школьницу упал фрагмент наледи», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенок попал в больницу с травмами головы средней тяжести, девочке оказывается медицинская помощь.

Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 7 февраля сосулька упала на голову студента техникума водного транспорта в городе Касимов Рязанской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перуанец засмотрелся в смартфон и упал в канализацию
Мужчина весом 140 кг выжил после падения с 12-го этажа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017