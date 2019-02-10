Наледь упала на голову девочке в Санкт-Петербурге

Следственные органы проводят доследственную проверку после случая падения наледи на девятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге, сообщает 10 февраля Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Вечером 9 февраля с крыши одного из домов по Загородному проспекту в Санкт-Петербурге на девятилетнюю школьницу упал фрагмент наледи», — говорится в сообщении ведомства.

Ребенок попал в больницу с травмами головы средней тяжести, девочке оказывается медицинская помощь.

Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 7 февраля сосулька упала на голову студента техникума водного транспорта в городе Касимов Рязанской области.