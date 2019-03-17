Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заявил 17 марта в эфире телеканала «Россия 24», что власти страны будут мгновенно реагировать на действия оппозиции, если она прибегнет к насильственным действиям в ходе уличных протестов.

«На улице можете делать что угодно, пока всё спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду. Они (оппозиционеры. — Ред.) должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем, так ведет себя серьезное государство», — цитирует политика ТАСС.

Вучич покинул президентский дворец, который днем пытались окружить его оппоненты, через парадный вход. Соответствующее видео разместило местное агентство Tanjug. Как сообщает «РИА Новости», манифестанты освистали главу государства, а также выкрикивали в его адрес оскорбления. Вучич коротко выслушал их и, пожелав «всего наилучшего», уехал на служебном авто.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста в Белграде прорвали ограждение перед президентским дворцом.

В субботу десятки демонстрантов ворвались в здание сербского государственного телевидения РТС в ходе массовой антиправительственной акции. Они захватили два входа в здание и забросали его яйцами.

Прибывшие на место полицейские перекрыли проходы на верхние этажи, позднее спецназ без применения силы вывел протестующих из телецентра.

Акции протеста проходят в Сербии с начала декабря. Поводом стало нападение на одного из оппозиционеров, лидера партии «Левица» Борко Стефановича в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала сторонников выйти на улицы.